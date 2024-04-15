Готуємо соус "Тартар" вдома: в 100 разів смачніше за магазинну "хімію"

Пікантний соус "Тартар" може вдало підкреслити смак страв. Але якщо в ресторані для вас його готує кухар, то вдома ця "місія" лягає на ваші плечі. Втім, приготувати соус дуже просто, існує рецепт, який точно затьмарить усі магазинні та "хімозні" варіанти.

Як зробити соус "Тартар", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯбПоїла" .

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

1 яєчний жовток

1 столова ложка гірчиці (негострої)

150 мілілітрів оливкової олії

20 мілілітрів яблучного або винного оцту

10 грамів каперсів

10 грамів солоних огірків

трохи зеленої цибулі

10 грамі ріпчастої цибулі

половина чайної ложки солі

половина чайної ложки перцю.

Як зробити соус "Тартар" (ілюстрація: freepik.com)

Почнемо приготування. Дрібно наріже зелену цибулю. Потім подрібніть каперси та солоний огірок.

Візьміть глибоку миску, вбийте туди жовток. Потім додавайте оцет й гірчицю, збийте це все до однорідності. Після цього додавайте чорний мелений перець та збивайте вже міксером.

Поступово вливайте оливкову олію, при цьому не припиняйте збивати масу вінчиком. Олію потрібно наливати обережно, тоненькою цівочкою. Коли маса за консистенцією буде нагадувати майонез, додайте до неї подрібнені каперси, огірки й цибулю.

Туди ж додавайте сіль та натерту на дрібній терці ріпчасту цибулю. Ще раз усе вимішайте. А після цього можете подавати соус "Тартар" на стіл. Він чудово підійде як до риби, так і до м'яса.