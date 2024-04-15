Готовим соус "Тартар" дома: в 100 раз вкуснее магазинной "химии"
Пикантный соус "Тартар" может удачноподчеркнуть вкус блюд. Но если в ресторане для вас его готовит повар, то дома эта "миссия" ложится на ваши плечи. Впрочем, приготовить соус очень просто, существует рецепт, точно затмит все магазинные и "химозные" варианты.
Как сделать соус "Тартар", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
- 1 яичный желток
- 1 столовая ложка горчицы (неострой)
- 150 миллилитров оливкового масла
- 20 миллилитров яблочного или винного уксуса
- 10 граммов каперсов
- 10 граммов соленых огурцов
- немного зеленого лука
- 10 граммов репчатого лука
- половина чайной ложки соли
- половина чайной ложки перца.
Как сделать соус "Тартар" (иллюстрация: freepik.com)
Начнем приготовление. Мелко нарежет зеленый лук. Затем измельчите каперсы и соленый огурец.
Возьмите глубокую миску, вбейте туда желток. Затем добавляйте уксус и горчицу, взбейте все это до однородности. После этого добавляйте черный молотый перец и взбивайте уже миксером.
Постепенно вливайте оливковое масло, при этом не прекращайте взбивать массу венчиком. Масло нужно наливать осторожно, тоненькой струйкой. Когда масса по консистенции будет напоминать майонез, добавьте в нее измельченные каперсы, огурцы и лук.
Туда же добавляйте соль и натертый на мелкой терке репчатый лук. Еще раз все перемешайте. А после этого можете подавать соус "Тартар" на стол. Он отлично подойдет как к рыбе, так и к мясу.
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