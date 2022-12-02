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Готовим вкусную картошку "в мундире" без плиты всего за 15 минут!

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Пятница 02 декабря 2022 10:31
Готовим вкусную картошку "в мундире" без плиты всего за 15 минут! Фото: Простой рецепт картошки в мундире (pixabay.com)
Автор: Styler

В современных реалиях, при постоянных отключениях света очень важно, чтобы приготовление пищи не занимало много времени. Вы можете приготовить хрустящий золотистый картофель в мундире всего за 15 минут, что идеально подходит для быстрого перекуса и для тех, кто хочет сократить свои счета за электроэнергию.

Рецепт приготовления - читайте в материале Styler.

Как приготовить вкуснейший картофель в мундире

Первым делом сделайте на картофеле несколько проколов, используя вилку. Потом положите овощ на посуду, добавив туда немного воды. Отправьте картофель в микроволновку.

Воды нужно налить в тарелку совсем немного, она позволит размягчиться картофелю и не быть сухим.

Готовим вкусную картошку &quot;в мундире&quot; без плиты всего за 15 минут!Как приготовить картошку в мундире в микроволновке (Getty Images)

Поставьте картошку на максимальную мощность в микроволновую печь при на 8–10 минут, после этого выньте его и брызните на картофель оливковым маслом солью и перцем. Потом отправьте в СВЧ-печь еще на 5 минут. После этого блюдо будет готово. Приятного аппетита!

Несколько лайфхаков

Картофель можно плотно завернуть в фольгу, чтобы ускорить процесс приготовления — алюминий проводит тепло, а затем удерживает его.

Вы также можете добавить горсть соли под картофель, прежде чем завернуть его в фольгу.

Напомним, Клопотенко дал простой рецепт вкусности, которая быстро готовится.

Напомним, что ранее Клопотенко рассказал, как приготовить попкорн на плите.

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