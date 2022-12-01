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Гриби, горіхи та сир: Клопотенко дав простий рецепт смакоти, яка швидко готується

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 11:23
Гриби, горіхи та сир: Клопотенко дав простий рецепт смакоти, яка швидко готується Фото: Євген Клопотенко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Під час відключення світла дуже важливо, щоб приготування страви не займало багато часу. Євген Клопотенко пропонує зробити приголомшливу страву, яка порадує смаком та не займе багато часу на готування.

Рецептом український кулінар поділився у своєму Instagram.

Як приготувати гриби з сиром і горіхами

"Тому пропоную вам приготувати гриби з сиром та горіхами. Три продукти, три прості дії, 20 хвилин очікування, поки грибочки запікаються. І ви отримаєте неймовірний смак, який захочеться відтворювати знову", - описав рецепт кулінар.

Вам знадобляться

  • Печериці 10-12 штук
  • Волоські горіхи 50-70 грамів
  • Пачка сиру (200 г)

Покроковий рецепт приготування

Помийте гриби та протріть їх рушником. Далі потрібно відокремити від них ніжки. Подрібніть ці ніжки, додайте 50-70 г подрібнених волоських горіхів та посмажте їх разом на сковороді.

Одну пачку сиру натріть на дрібній тертці та змішайте з горіхами та грибами. Начиніть шапочки грибів начинкою і випікайте на листі, застеленому пергаментом, 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!

Нагадаємо, що раніше Клопотенко розповів, як приготувати попкорн на плиті.

А до цього він назвав найгірші продукти для дітей та розповів, що краще не готувати.

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Евгений Клопотенко