Гриби, горіхи та сир: Клопотенко дав простий рецепт смакоти, яка швидко готується

Під час відключення світла дуже важливо, щоб приготування страви не займало багато часу. Євген Клопотенко пропонує зробити приголомшливу страву, яка порадує смаком та не займе багато часу на готування.

Як приготувати гриби з сиром і горіхами

"Тому пропоную вам приготувати гриби з сиром та горіхами. Три продукти, три прості дії, 20 хвилин очікування, поки грибочки запікаються. І ви отримаєте неймовірний смак, який захочеться відтворювати знову", - описав рецепт кулінар.

Вам знадобляться

Печериці 10-12 штук

Волоські горіхи 50-70 грамів

Пачка сиру (200 г)

Покроковий рецепт приготування

Помийте гриби та протріть їх рушником. Далі потрібно відокремити від них ніжки. Подрібніть ці ніжки, додайте 50-70 г подрібнених волоських горіхів та посмажте їх разом на сковороді.

Одну пачку сиру натріть на дрібній тертці та змішайте з горіхами та грибами. Начиніть шапочки грибів начинкою і випікайте на листі, застеленому пергаментом, 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!