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Готуємо смачні деруни без картоплі: простий рецепт улюбленої страви

Рецепт приготування дерунів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Одна з найулюбленіших серед українців страв - деруни. Така страва дуже смачна, до того ж її дуже легко приготувати та можна навіть експериментувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Зокрема, у класичному рецепті обов’язково присутня картопля, але її можна замінити на моркву. На приготування знадобиться всього лиш пів години.

Що знадобиться

Для приготування дерунів з моркви на 2 порції знадобиться:

  • морква - 250 
  • борошно пшеничне - 50 г
  • яйця курячі - 1 шт.
  • сіль, сік лимона, олія соняшникова - до свого смаку

Спосіб приготування:

Спочатку моркву потрібно почистити, помити та натерти на тертці. Далі додати до неї яйце та все перемішати.

До отриманої маси додайте борошно, посоліть на свій смак і все добре перемішайте. Після цього додайте лимонний сік, знову все перемішайте.

Розігрійте на сковороді олію і ложкою викладайте тісто невеликими дерунами. Обсмажте їх із двох сторін на середньому вогні до золотистості - на це знадобиться 5-10 хвилин.

В кінці готові деруни викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.

Рецепт приготування дерунів (фото: Freepik)

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