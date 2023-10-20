Готовим вкусные деруны без картофеля: простой рецепт любимого блюда

Одно из самых любимых среди украинцев блюд - деруны. Такое блюдо очень вкусное, к тому же его легко приготовить и можно даже экспериментировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

В частности, в классическом рецепте обязательно присутствует картофель, но его можно заменить морковью. На приготовление понадобится всего полчаса.

Что понадобится

Для приготовления дерунов из моркови на 2 порции понадобится:

морковь - 250

мука пшеничная - 50 г

яйца куриные - 1 шт.

соль, сок лимона, масло подсолнечное - по своему вкусу

Способ приготовления:

Сначала морковь нужно почистить, помыть и натереть на терке. Затем добавить к ней яйцо и все перемешать.

К полученной массе добавьте муку, посолите по своему вкусу и все хорошо перемешайте. После этого добавьте лимонный сок, снова все перемешайте.

Разогрейте на сковороде растительное масло и ложкой выкладывайте тесто небольшими дерунамы. Обжарьте их с двух сторон на среднем огне до золотистости - на это понадобится 5-10 минут.

В конце готовые деруны выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Рецепт приготовления дерунов (фото: Freepik)