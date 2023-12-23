Готуємо сирну ялинку з крекерів на Новий рік: гості будуть в захваті

Список інгредієнтів

Для приготування такої закуски знадобляться такі інгредієнти:

вершковий сир - 200 г

сир чедер - 300 г

сир пармезан - 20 г

лимон - 1 шт.

вустерський соус - 1 ч.л

петрушка гілочка - 1 шт.

палички хлібні - 2 шт.

крекер - 200 г

сіль - до свого смаку

гранат - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку у великій мисці перемішайте вершковий сир, чедер, соус вустерський і натерту цедру лимона. За необхідності посоліть та приберіть у холодильник на 10 хвилин.

Потрібно сформувати конус. Для цього на тарілку викладіть кулю із сирної маси і встроміть в неї велику хлібну паличку.

Далі навколо цієї хлібної палички сформуйте конус з маси. Щільно посипте сирний конус подрібненою петрушкою та приберіть у холодильник на 2 години.

Прикрасьте "ялинку" дрібними хлібними паличками, які символізуватимуть гілки, та маленькими крекерами.

Для імітації гірлянди та вогників використайте зерна граната.

В кінці посипте ялинку дрібно натертим сиром пармезан.

Сирна ялинка з крекерів (фото: Modjourney)