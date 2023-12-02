Як зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декорування

Наближається день Святого Миколая, тому разом з дітьми можна створити справжню новорічну казку на власній кухні. Можна зробити власну пряничну хатку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кондитерський YouTube-канал " Кориця. Рецепти ".

Що знадобиться

Спочатку потрібно заздалегідь приготувати такі інгредієнти:

цукор - 100 г

мед - 200 г

масло вершкове - 100 г

сода харчова - 10 г

корінь імбиру, свіжий - 20 г

кориця мелена - до свого смаку

кардамон мелений - до свого смаку

мускатний горіх мелений - до свого смаку

коріандр мелений - до свого смаку

яйця курячі - 1 шт.

яйце куряче, жовток - 1 шт.

борошно пшеничне - 40 г

Для глазурі знадобляться такі інгредієнти:

яєчний білок - 1 шт.

цукрова пудра - 20 г

крохмаль картопляний - 1 ч.л

лимон, сік - до свого смаку

вода - 1 ч.л

На відео авторка рецепта зазначає такі розміри заготовок для хатки:

ширина фасаду - 10 см

висота до даху - 6 см

лінія даху - 9 см

висота бокових стін - 6 см

ширина бокових стін - 9 см

ширина даху - 12,5 см

висота даху - 10 см

Спосіб приготування

Варто спочатку зробити з паперу шаблони для будинку.

Щоб приготувати тісто, потрібно з'єднати цукор, мед, тертий свіжий імбир і спеції. Нагрійте суміш на водяній бані, ретельно перемішуючи до однорідності.

Після цього додайте вершкове масло, доведіть масу до температури приблизно 70°C - має розчинитися цукор

Всипте соду і 150 грамів борошна та перемішайте. Влийте в тісто яйце й один жовток, ретельно розмішайте. Далі всипте 150 грамів борошна, перемішайте та залиште остигати.

Насипте на стіл решту борошна і замісіть тісто - воно має вийти пластичне і не липке. Якщо липне до рук, підсипте до 50 грамів борошна. Готове тісто залиште у холодильнику на 8 годин або й довше.

Розкачайте тісто і виріжте заготовки для будинку та викладіть їх на тефлоновому килимку. Випікайте за температури 160 °C до готовності.

Як приготувати пряниковий будинок (скриншот)

Коли пряники охолонуть, підрівняйте краї терткою.

Для глазурі ретельно перемішайте всі інгредієнти. Після цього викладіть її у кондитерський мішок та розмалюйте деталі будинку. Все залиште на кілька годин, щоб глазур висохла.

Як приготувати пряниковий будинок (скриншот)

Далі потрібно приготувати масу для склеювання хатки. Додайте до залишків глазурі трохи цукрової пудри, щоб загустити. Вона має бути як паста і падати з ложки.

Нанесіть глазур на краї пряничних деталей і з’єднайте стіни хатки. Для страховки поставте у середину посудину підходящого розміру, щоб на неї спиралися деталі.

Коли стики підсохнуть, додайте інші деталі декору, двері й дах.

Як приготувати пряниковий будинок (скриншот)