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Як зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декорування

Субота 02 грудня 2023 18:08
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Як зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декорування Як приготувати красиву пряничну хатку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Наближається день Святого Миколая, тому разом з дітьми можна створити справжню новорічну казку на власній кухні. Можна зробити власну пряничну хатку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кондитерський YouTube-канал "Кориця. Рецепти".

Що знадобиться

Спочатку потрібно заздалегідь приготувати такі інгредієнти:

  • цукор - 100 г
  • мед - 200 г
  • масло вершкове - 100 г
  • сода харчова - 10 г
  • корінь імбиру, свіжий - 20 г
  • кориця мелена - до свого смаку
  • кардамон мелений - до свого смаку
  • мускатний горіх мелений - до свого смаку
  • коріандр мелений - до свого смаку
  • яйця курячі - 1 шт.
  • яйце куряче, жовток - 1 шт.
  • борошно пшеничне - 40 г

Для глазурі знадобляться такі інгредієнти:

  • яєчний білок - 1 шт.
  • цукрова пудра - 20 г
  • крохмаль картопляний - 1 ч.л
  • лимон, сік - до свого смаку
  • вода - 1 ч.л

На відео авторка рецепта зазначає такі розміри заготовок для хатки:

  • ширина фасаду - 10 см
  • висота до даху - 6 см
  • лінія даху - 9 см
  • висота бокових стін - 6 см
  • ширина бокових стін - 9 см
  • ширина даху - 12,5 см
  • висота даху - 10 см

Спосіб приготування

Варто спочатку зробити з паперу шаблони для будинку.

Щоб приготувати тісто, потрібно з'єднати цукор, мед, тертий свіжий імбир і спеції. Нагрійте суміш на водяній бані, ретельно перемішуючи до однорідності.

Після цього додайте вершкове масло, доведіть масу до температури приблизно 70°C - має розчинитися цукор

Всипте соду і 150 грамів борошна та перемішайте. Влийте в тісто яйце й один жовток, ретельно розмішайте. Далі всипте 150 грамів борошна, перемішайте та залиште остигати.

Насипте на стіл решту борошна і замісіть тісто - воно має вийти пластичне і не липке. Якщо липне до рук, підсипте до 50 грамів борошна. Готове тісто залиште у холодильнику на 8 годин або й довше.

Розкачайте тісто і виріжте заготовки для будинку та викладіть їх на тефлоновому килимку. Випікайте за температури 160 °C до готовності.

Як зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декоруванняЯк зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декоруванняЯк зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декоруванняЯк зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декоруванняЯк приготувати пряниковий будинок (скриншот)

Коли пряники охолонуть, підрівняйте краї терткою.

Для глазурі ретельно перемішайте всі інгредієнти. Після цього викладіть її у кондитерський мішок та розмалюйте деталі будинку. Все залиште на кілька годин, щоб глазур висохла.

Як зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декоруванняЯк зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декорування

Як приготувати пряниковий будинок (скриншот)

Далі потрібно приготувати масу для склеювання хатки. Додайте до залишків глазурі трохи цукрової пудри, щоб загустити. Вона має бути як паста і падати з ложки.

Нанесіть глазур на краї пряничних деталей і з’єднайте стіни хатки. Для страховки поставте у середину посудину підходящого розміру, щоб на неї спиралися деталі.

Коли стики підсохнуть, додайте інші деталі декору, двері й дах.

Як зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декоруванняЯк зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декоруванняЯк зробити красивий новорічний пряниковий будиночок: рецепт та інструкції з декоруванняЯк приготувати пряниковий будинок (скриншот)

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