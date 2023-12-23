Готовим сырную елку из крекеров на Новый год: гости будут в восторге

Прекрасным украшением новогоднего стола станет сырную елка из крекера. Она точно будет у центра внимания. Готовится такое блюдо очень легко и быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Для приготовления такой закуски понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала в большой миске перемешайте сливочный сыр, чедер, вустерский соус и натертую цедру лимона. По необходимости посолите и уберите в холодильник на 10 минут.
Необходимо сформировать конус. Для этого на тарелку выложите шар из сырной массы и воткните в нее большую хлебную палочку.
Далее вокруг этой хлебной палочки сформируйте конус из массы. Плотно посыпьте сырный конус измельченной петрушкой и уберите в холодильник на 2 часа.
Украсьте "елку" мелкими хлебными палочками, символизирующими ветки, и маленькими крекерами.
Для имитации гирлянды и огоньков используйте зерна граната.
В конце посыпьте елку мелко натертым сыром пармезан.
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