Готовим сырную елку из крекеров на Новый год: гости будут в восторге

Список ингредиентов

Для приготовления такой закуски понадобятся следующие ингредиенты:

сливочный творог - 200 г

сыр чедер - 300 г

сыр пармезан - 20 г

лимон - 1 шт.

вустерский соус - 1 ч.л

петрушка веточка - 1 шт.

палочки хлебные - 2 шт.

крекер - 200 г

соль - по своему вкусу

гранат - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала в большой миске перемешайте сливочный сыр, чедер, вустерский соус и натертую цедру лимона. По необходимости посолите и уберите в холодильник на 10 минут.

Необходимо сформировать конус. Для этого на тарелку выложите шар из сырной массы и воткните в нее большую хлебную палочку.

Далее вокруг этой хлебной палочки сформируйте конус из массы. Плотно посыпьте сырный конус измельченной петрушкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Украсьте "елку" мелкими хлебными палочками, символизирующими ветки, и маленькими крекерами.

Для имитации гирлянды и огоньков используйте зерна граната.

В конце посыпьте елку мелко натертым сыром пармезан.

Сырная елка из крекеров (фото: Modjourney)