Готуємо різдвяну паляницю. Клопотенко представив рецепт ідеальної випічки

Як готувати різдвяну паляницю

"Дорогі українці, я придумав нам прекрасне. Це різдвяна паляниця. Вже на цьому моменті треба робити репост, щоб про неї дізналися всі. Тому що мені хотілося, щоб на Різдво було щось для всієї нашої нації, яка має сенс і дає відчуття сили. Це має бути з тіста, бо це і є про створення тепла та кохання", - описав рецепт випічки Євген.

Інгредієнти:

500 грамів борошна

10 грамів розпушувача

200 г сухофруктів з узвару (у блендері перебити в пюре)

250 мл кефіру

горіхи

2 яйця

3 ст. ложки цукру

Покроковий рецепт приготування

У 500 грамів борошна додайте трохи солі, 10 г розпушувача, 200 г сухофруктів з узвару (треба перебити в блендері до стану пюре), 250 мл кефіру, горіхи та 2 яйця, збитих з 3 ст.л цукру.



Потім вимісіть тісто, розкачайте його в прямокутник і згорніть спочатку вздовж, а потім поперек. Перекладіть у форму і печіть 40-45 хвилин при 180 градусах. Коли охолоне – присипте цукровою пудрою.

Смачного!