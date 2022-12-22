Готовим рождественскую паляницю. Клопотенко представил рецепт идеальной выпечки

Как готовить рождественскую паляницю

"Дорогие украинцы, я придумал нам прекрасное. Это рождественская паляниця. Уже на этом моменте нужно делать репост, чтобы о ней узнали все. Потому что мне хотелось, чтобы на Рождество было что-то для всей нашей нации, имеющей смысл и дающее ощущение силы. Это должно быть из теста, потому что это и есть о создании тепла и любви", - описал рецепт выпечки Евгений.

Ингредиенты:

500 граммов муки

10 граммов разрыхлителя

200 граммов сухофруктов из узвара (в блендере перебить в пюре)

250 мл кефира

орехи

2 яйца

3 ст. ложки сахара

Пошаговый рецепт приготовления

В 500г муки добавить немного соли, 10г разрыхлителя, 200г сухофруктов из узвара (надо перебить в блендере до состояния пюре), 250мл кефира, орехи и 2 яйца, взбитых с 3ст.л сахара.



Затем вымесите тесто, раскатайте его в прямоугольник и сверните сначала вдоль, а затем поперек. Переложите в форму и пеките 40-45 минут при 180 градусах. Когда остынет – присыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!