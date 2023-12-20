Готуємо різдвяний штолен без дріжджів: простий рецепт святкової випічки

Список інгредієнтів

Неймовірно насичений смак цій випічці надає величезна кількість родзинок, цукатів, горіхів, маку, марципану або інших сухофруктів, вимочених в ароматному алкоголі. І, звичайно ж, це також і завдяки тривалому періоду дозрівання.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

масло вершкове - 200 г

апельсин, цедра - до свого смаку

лимон, цедра - до свого смаку

цукор - 150 г

яйце куряче - 2 шт.

сир домашній - 200 г

борошно пшеничне - 200 г

розпушувач - 10 г

суміш сухофруктів - 450 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку до розм’якшеного вершкового масла додайте цедру цитрусів та збийте міксером. Після цього додайте цукор та знову збийте.

Далі додайте яйця, домашній сир, збийте до однорідності.

Додайте борошно та розпушувач, збивайте тісто спочатку міксером, а потім вимісіть руками. Після цього промийте сухофрукти, пересипте їх невеликою кількістю борошна та рівномірно вмішайте в тісто.

Тісто потрібно поділити на 3 частини та сформувати штолени. Викладіть на пергаментний папір та випікайте у розігрітій до 170°C духовці протягом 40-45 хвилин.

Готові гарячі штолени просочіть розтопленим вершковим маслом з обох боків та щедро посипте цукровою пудрою. Запакуйте в фольгу та залиште мінімум 1 добу.

Рецепт приготування штолена (скриншот)