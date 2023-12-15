Англійський фруктовий кекс можна приготувати на Різдво: рецепт нашвидкоруч
На Різдво можна приготувати класичний англійський фруктовий кекс. Його зазвичай прикрашають сухофруктами і горішками. Такий кекс точно сподобається усій родині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Список інгредієнтів
Для приготування смачного різдвяного кексу заздалегідь підготуйте інгредієнти:
- цукати - 120 г
- зацукровані фрукти - 100 г
- родзинки темні - 40 г
- ром - 3 ст.л
- масло вершкове - 113 г
- цукор - 10 ст.л
- яйця курячі - 3 шт.
- цукор ванільний - 1/2 ч.л
- мигдалева есенція - 1/4 ч.л
- борошно пшеничне - 195 г
- борошно мигдалеве - 50 г
- розпушувач - 1 ч.л
- сіль - 1/4 ч.л
- лимон, цедра - 10 г
- молоко - 1/4 склянки
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати в мисці цукати та темні родзинки. Додайте ром, накрийте кришкою і залиште за кімнатної температури не менш ніж на добу (до двох днів). Час від часу потрібно перемішувати.
Коли будете готові замішувати тісто, розігрійте духовку до 180°C, поставте решітку в центр духовки. Потрібно змастити маслом форму 23×13×8 см.
Після цього в окремій мисці перемішайте борошно, мелений мигдаль, розпушувач, сіль і цедру лимона.
Міксером збийте вершкове масло та цукор до отримання легкого і пишного крему. Додайте яйця, ароматизатори, цукати та сухофрукти разом з рідиною та збийте до однорідності. Додайте також половину борошняної суміші, перемішайте.
Далі влийте молоко та додайте решту борошняної суміші.
Викладіть тісто в підготовлену форму та прикрасьте верх кексу мигдалем. Випікайте близько 60-70 хвилин.
В кінці вийміть з духовки та дайте охолонути на решітці приблизно 10 хвилин, перш ніж виймати з форми.
Різдвяний англійський фруктовий кекс (фото: Deposit photos)
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