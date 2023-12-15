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Англійський фруктовий кекс можна приготувати на Різдво: рецепт нашвидкоруч

П'ятниця 15 грудня 2023 08:01
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Англійський фруктовий кекс можна приготувати на Різдво: рецепт нашвидкоруч Як приготувати різдвяний кекс (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На Різдво можна приготувати класичний англійський фруктовий кекс. Його зазвичай прикрашають сухофруктами і горішками. Такий кекс точно сподобається усій родині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Список інгредієнтів

Для приготування смачного різдвяного кексу заздалегідь підготуйте інгредієнти:

  • цукати - 120 г
  • зацукровані фрукти - 100 г
  • родзинки темні - 40 г
  • ром - 3 ст.л
  • масло вершкове - 113 г
  • цукор - 10 ст.л
  • яйця курячі - 3 шт.
  • цукор ванільний - 1/2 ч.л
  • мигдалева есенція - 1/4 ч.л
  • борошно пшеничне - 195 г
  • борошно мигдалеве - 50 г
  • розпушувач - 1 ч.л
  • сіль - 1/4 ч.л
  • лимон, цедра - 10 г
  • молоко - 1/4 склянки

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати в мисці цукати та темні родзинки. Додайте ром, накрийте кришкою і залиште за кімнатної температури не менш ніж на добу (до двох днів). Час від часу потрібно перемішувати.

Коли будете готові замішувати тісто, розігрійте духовку до 180°C, поставте решітку в центр духовки. Потрібно змастити маслом форму 23×13×8 см.

Після цього в окремій мисці перемішайте борошно, мелений мигдаль, розпушувач, сіль і цедру лимона.

Міксером збийте вершкове масло та цукор до отримання легкого і пишного крему. Додайте яйця, ароматизатори, цукати та сухофрукти разом з рідиною та збийте до однорідності. Додайте також половину борошняної суміші, перемішайте.

Далі влийте молоко та додайте решту борошняної суміші.

Викладіть тісто в підготовлену форму та прикрасьте верх кексу мигдалем. Випікайте близько 60-70 хвилин.

В кінці вийміть з духовки та дайте охолонути на решітці приблизно 10 хвилин, перш ніж виймати з форми.

Англійський фруктовий кекс можна приготувати на Різдво: рецепт нашвидкоручРіздвяний англійський фруктовий кекс (фото: Deposit photos)

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