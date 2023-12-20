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Готовим рождественский штолен без дрожжей: простой рецепт праздничной выпечки

Как приготовить рождественский штолен (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Штолен - традиционная немецкая рождественская выпечка. Представляет собой пышный, душистый кекс. Его можно приготовить без дрожжей и с кисломолочным сыром.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал "Кухня як релакс".

Список ингредиентов

Невероятно насыщенный вкус этой выпечке придает огромное количество изюма, цукатов, орехов, мака, марципана или других сухофруктов, вымоченных в ароматном алкоголе. И, конечно же, это также и благодаря продолжительному периоду созревания.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • масло сливочное - 200 г
  • апельсин, цедра - по своему вкусу
  • лимон, цедра - по своему вкусу
  • сахар - 150 г
  • яйцо куриное - 2 шт.
  • сыр домашний - 200 г
  • мука пшеничная - 200 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • смесь сухофруктов - 450 г

Легкий способ приготовления

Сначала в размягченное сливочное масло добавьте цедру цитрусов и взбейте миксером. После этого добавьте сахар и снова взбейте.

Далее добавьте яйца, творог, взбейте до однородности.

Добавьте муку и разрыхлитель, взбивайте тесто сначала миксером, затем вымесите руками. Затем промойте сухофрукты, пересыпьте их небольшим количеством муки и равномерно вмешайте в тесто.

Тесто нужно разделить на 3 части и сформовать штолены. Выложите на пергаментною бумагу и выпекайте в разогретой до 170°C духовке в течение 40-45 минут.

Готовые горячие штолены пропитайте с обеих сторон растопленным сливочным маслом и щедро посыпьте сахарной пудрой. Упакуйте в фольгу и оставьте минимум на 1 сутки.

Рецепт приготовления штолена (скриншот)

 

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