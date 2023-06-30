Готуємо неймовірно смачні заварні сирники: ви закохаєтесь в цей рецепт (відео)

Інгредієнти

Для приготування неймовірно смачних заварних сирників, вам знадобляться

Для тіста :

борошно - 400 г

сметана - 100 г

цукор - 120-150 г.

вершкове масло - 40 г

сода 1 ч. л.

оцет

Для начинки:

сир кисломолочний - 800 г

вершкове масло - 150 г

цукор - 150 г

ванільний цукор

яйця - 4 шт

молоко - 100 г

ванільний пудинг 2 ст. л.

Як готувати:

Спочатку потрібно в борошно з'єднати з цукром, додати сметану, розтоплене вершкове масло кімнатної температури та соду, погашену оцтом. Замісити не туге тісто та поділити на 4 частини.



Кожну частину тіста розкачати та випікати у духовці до готовності. Далі в миску додати яйця, звичайний та ванільний цукор та збити блендером до однорідної маси.

В кінці додати вершкове масло кімнатної температури, добре перемішати та поставити на середній вогонь, варити, постійно помішуючи приблизно 7-10 хвилин.

У молоці розвести пудинг, налити його до сиру та варити до загустіння. Перекласти гарячою масою коржі, верхній корж посипати крихтою тіста, або печива. Залишити в прохолодному місці до повного застигання сиру.