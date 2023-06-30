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Готовим невероятно вкусные заварные сырники: вы влюбитесь в этот рецепт (видео)

Как приготовить заварные сырники (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Обычно у нас сырники ассоциируются со вкусняшками с небольшой круглой формой, запеченные или жареные на сковороде. Однако такое блюдо можно приготовить иначе, например, с заварным кремом.

Рецептом заварных сырников поделились в фудблоге под ником diali cooking в своем Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления невероятно вкусных заварных сырников вам понадобятся

Для теста:

  • мука - 400 г
  • сметана - 100 г
  • сахар - 120-150 г.
  • сливочное масло - 40 г
  • сода 1 ч. л.
  • уксус

Для начинки:

  • сыр кисломолочный - 800 г
  • сливочное масло - 150 г
  • сахар - 150 г
  • ванильный сахар
  • яйца - 4 шт
  • молоко - 100 г
  • ванильный пудинг 2 ст. л.

Как готовить:

Сначала нужно в муку соединить с сахаром, добавить сметану, растопленное сливочное масло комнатной температуры и соду, погашенную уксусом. Замесить не тугое тесто и разделить на 4 части.

Каждую часть теста раскатать и выпекать в духовке до готовности. Затем в миску добавить яйца, обычный и ванильный сахар и взбить блендером до однородной массы.

В конце добавить сливочное масло комнатной температуры, хорошо перемешать и поставить на средний огонь, варить постоянно помешивая примерно 7-10 минут.

В молоке развести пудинг, налить его в сыр и варить до загустения. Переложить горячей массой коржи, верхний корж посыпать крошкой теста или печенья. Оставить в прохладном месте до полного застывания творога.

Раньше мы писали о том, как приготовить маршмеллоу дома.

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