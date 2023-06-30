Готовим невероятно вкусные заварные сырники: вы влюбитесь в этот рецепт (видео)

Обычно у нас сырники ассоциируются со вкусняшками с небольшой круглой формой, запеченные или жареные на сковороде. Однако такое блюдо можно приготовить иначе, например, с заварным кремом.
Рецептом заварных сырников поделились в фудблоге под ником diali cooking в своем Instagram.
Для приготовления невероятно вкусных заварных сырников вам понадобятся
Для теста:
Для начинки:
Сначала нужно в муку соединить с сахаром, добавить сметану, растопленное сливочное масло комнатной температуры и соду, погашенную уксусом. Замесить не тугое тесто и разделить на 4 части.
Каждую часть теста раскатать и выпекать в духовке до готовности. Затем в миску добавить яйца, обычный и ванильный сахар и взбить блендером до однородной массы.
В конце добавить сливочное масло комнатной температуры, хорошо перемешать и поставить на средний огонь, варить постоянно помешивая примерно 7-10 минут.
В молоке развести пудинг, налить его в сыр и варить до загустения. Переложить горячей массой коржи, верхний корж посыпать крошкой теста или печенья. Оставить в прохладном месте до полного застывания творога.
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