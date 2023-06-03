Готуємо неймовірно смачні курячі крильця: легкий та покроковий рецепт

Курячі крильця часто готують на свята або просто, щоб гарно провести час в хорошій компанії. Інгредієнти дуже прості, а смакота вийде просто неймовірна.

Інгредієнти

Для приготування курячих крилець, вам знадобляться:

1 кг крилець

100 г молока,

250 г борошна,

1/2 пакетика розпушувача тіста

300 мл олії

2 ст. л. соєвого соусу,

1/2 зубчика часнику

1 ст. л. соусу теріякі,

1 ч. л. паприки,

мелений перець - за смаком

Як готувати

Спочатку потрібно приготувати маринад: теріякі та соєвий соуси, часник, паприку та перець перемішати. Замаринувати отриманим соусом крильця та зробити на м'ясі невеличкі надрізи.

Після цього залишити маринуватися м'ясо на ніч. Для панірування, варто взяти дві миски. В першу - молоко, в іншу - змішати борошно з розпушувачем.

Занурити крильця спочатку в молоко, потім в борошно, потім знову в молоко. Смажити з двох боків до утворення скоринки.