Готовим невероятно вкусные куриные крылышки: легкий и пошаговый рецепт

Куриные крылышки часто готовят на праздники или просто, чтобы хорошо провести время в хорошей компании. Ингредиенты очень просты, а вкуснятина получится просто невероятная.

Ингредиенты

Для приготовления куриных крылышек вам понадобятся:

1 кг крылышек

100 г молока

250 г муки

1/2 пакетика разрыхлителя теста

300 мл масла

2 ст. л. соевого соуса

1/2 зубчика чеснока

1 ст. л. соуса терияки

1 ч. л. паприки

молотый перец - по вкусу

Как готовить

Сначала нужно приготовить маринад: терияки и соевый соусы, чеснок, паприку и перец перемешать. Замариновать полученным соусом крылышки и сделать на мясе небольшие надрезы.

После этого оставить мясо мариноваться на ночь. Для панировки, стоит взять две миски. В первую - молоко, в другую - смешать муку с разрыхлителем.

Окунуть крылышки сначала в молоко, затем в муку, затем снова в молоко. Жарить с двух сторон до образования корочки.