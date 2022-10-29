Готуємо нереально смачні сирники з гарбузом: рецепт відомого кулінара
Осінь - це сезон гарбуза, який є дуже цінним і корисним продуктом. Додайте його до сирників і страва заграє новими фарбами.
Рецептами сирників із гарбузом поділилася кулінар Ліза Глинська в Instagram.
Для приготування вам знадобляться
- 400 г творожного сиру
- 150 г гарбуза
- 30 г цукру (1.2 ст.л.)
- 40 г борошна (2 ст.л. без гірки)
- 50 г яйця (1 шт.)
- цедра 1-го апельсину
- кориця (за бажанням)
- сіль
Додатково:
- борошно для обвалки
- олія для смаження
Покроковий рецепт приготування
Натріть гарбуз та цедру апельсина на тертці, додайте корицю. Залишіть ненадовго.
Перетріть кисломолочний сир, додайте цукор, борошно, сіль, яйце. Додайте в суміш гарбуз. Перемішайте. Сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні, обсмажте на олії.
Після цього викладіть їх на паперові серветки. Смачного!
Сирники з гарбузом від Лізи Глинської (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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