Готуємо нереально смачні сирники з гарбузом: рецепт відомого кулінара

Осінь - це сезон гарбуза, який є дуже цінним і корисним продуктом. Додайте його до сирників і страва заграє новими фарбами.

Рецептами сирників із гарбузом поділилася кулінар Ліза Глинська в Instagram.

Для приготування вам знадобляться 400 г творожного сиру

150 г гарбуза

30 г цукру (1.2 ст.л.)

40 г борошна (2 ст.л. без гірки)

50 г яйця (1 шт.)

цедра 1-го апельсину

кориця (за бажанням)

сіль Додатково: борошно для обвалки

олія для смаження Покроковий рецепт приготування Натріть гарбуз та цедру апельсина на тертці, додайте корицю. Залишіть ненадовго. Перетріть кисломолочний сир, додайте цукор, борошно, сіль, яйце. Додайте в суміш гарбуз. Перемішайте. Сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні, обсмажте на олії. Після цього викладіть їх на паперові серветки. Смачного! Сирники з гарбузом від Лізи Глинської (фото: instagram.com/lizaglinskaya)