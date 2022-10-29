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Готуємо нереально смачні сирники з гарбузом: рецепт відомого кулінара

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Субота 29 жовтня 2022 21:10
Готуємо нереально смачні сирники з гарбузом: рецепт відомого кулінара Фото: Сирники з гарбузом приготувати легко (unsplash.com)
Автор: Styler

Осінь - це сезон гарбуза, який є дуже цінним і корисним продуктом. Додайте його до сирників і страва заграє новими фарбами.

Рецептами сирників із гарбузом поділилася кулінар Ліза Глинська в Instagram.

Для приготування вам знадобляться

  • 400 г творожного сиру
  • 150 г гарбуза
  • 30 г цукру (1.2 ст.л.)
  • 40 г борошна (2 ст.л. без гірки)
  • 50 г яйця (1 шт.)
  • цедра 1-го апельсину
  • кориця (за бажанням)
  • сіль

Додатково:

  • борошно для обвалки
  • олія для смаження

Покроковий рецепт приготування

Натріть гарбуз та цедру апельсина на тертці, додайте корицю. Залишіть ненадовго.

Перетріть кисломолочний сир, додайте цукор, борошно, сіль, яйце. Додайте в суміш гарбуз. Перемішайте. Сформуйте сирники, обваляйте їх у борошні, обсмажте на олії.

Після цього викладіть їх на паперові серветки. Смачного!

Готуємо нереально смачні сирники з гарбузом: рецепт відомого кулінараСирники з гарбузом від Лізи Глинської (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

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