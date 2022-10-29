Готовим нереально вкусные сырники с тыквой: рецепт известного кулинара

Осень - это сезон тыквы, которая является очень ценным и полезным продуктам. Добавьте ее в сырники и блюдо заиграет новыми красками.

Рецептами сырников с тыквой поделилась кулинар Лиза Глинская в Instagram.

Для приготовления вам понадобятся 400 г творожного сыра

150 г тыквы

30 г сахара (1.2 ст.л.)

40 г муки (2 ст.л. без горки)

50 г яйца (1 шт)

цедра 1-го апельсина

корица (по желанию)

соль Дополнительно: мука для обвалки

масло для жарки Пошаговый рецепт приготовления Натрите тыкву и цедру апельсина на терке, добавьте корицу. Оставьте немного. Перетрите творожный сыр, добавьте сахар, муку, соль, яйцо. Добавьте в смесь тыкву. Перемешайте. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке, обжарьте на масле. После этого выложите их на бумажные салфетки. Приятного аппетита! Сырники с тыквой от Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)