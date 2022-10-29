Готовим нереально вкусные сырники с тыквой: рецепт известного кулинара
Осень - это сезон тыквы, которая является очень ценным и полезным продуктам. Добавьте ее в сырники и блюдо заиграет новыми красками.
Рецептами сырников с тыквой поделилась кулинар Лиза Глинская в Instagram.
Для приготовления вам понадобятся
- 400 г творожного сыра
- 150 г тыквы
- 30 г сахара (1.2 ст.л.)
- 40 г муки (2 ст.л. без горки)
- 50 г яйца (1 шт)
- цедра 1-го апельсина
- корица (по желанию)
- соль
Дополнительно:
- мука для обвалки
- масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления
Натрите тыкву и цедру апельсина на терке, добавьте корицу. Оставьте немного.
Перетрите творожный сыр, добавьте сахар, муку, соль, яйцо. Добавьте в смесь тыкву. Перемешайте. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке, обжарьте на масле.
После этого выложите их на бумажные салфетки. Приятного аппетита!
Сырники с тыквой от Лизы Глинской (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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