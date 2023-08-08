Готуємо найсмачнішу кабачкову ікру: про покупну ви забудете назавжди!

Кабачкова ікра - смачна паста, яку хоч на хліб намазуй, хоч ложками їж. Часто ми купуємо баночки ікри в магазині. Проте влітку, коли кабачки недорогі, можна самостійно варити ікру й запасатися нею на зиму.
Рецептом поділились в пабліку "Все виросте" у своєму Instagram.
Для приготування кабачкової ікри вам знадобиться:
Спочатку моркву та цибулю обсмажте в каструлі декілька хвилин на олії, потім додайте кабачки. Після закипання, тушкуйте одну годину на середньому вогні під закритою кришкою, періодично перемішуючи.
Далі додайте томатну пасту, накрийте кришкою, перемішайте через п'ять хвилин, щоб маса не прилипла до дна каструлі. Тушкуйте на маленькому вогні приблизно 20 хвилин.
Потім додайте спеції та збийте блендером. Після того додайте оцет, перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин під закритою кришкою. Налийте ікру в стерилізовані банки.
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