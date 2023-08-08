Готовим самую вкусную кабачковую икру: о покупной вы забудете навсегда!

Ингредиенты:

Для приготовления кабачковой икры вам понадобится:

кабачки - 3 кг

морковь - 800 г

лук - 800 г

подсолнечное масло - 200 мл

томатная паста - 3 ст. л. с горкой

соль - 1 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

паприка - 1 ст. л.

черный молотый перец - 1 ч. л.

уксус 9% - 2-3 ст. л.

Как готовить

Сначала морковь и лук обжарьте в кастрюле несколько минут на подсолнечном масле, затем добавьте кабачки. После закипания, тушите один час на среднем огне под закрытой крышкой, периодически перемешивая.

Затем добавьте томатную пасту, накройте крышкой, перемешайте через пять минут, чтобы масса не прилипла ко дну кастрюли. Тушите на маленьком огне примерно 20 минут.

Затем добавьте специи и взбейте блендером. Затем добавьте уксус, перемешайте и тушите еще 10 минут под закрытой крышкой. Налейте икру в стерилизованные банки.