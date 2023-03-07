Готуємо Наполеон нашвидкуруч: кілограм смачнющого торта без випічки

Швидкий Наполеон - чудова альтернатива, коли не хочеться вбиватися на кухні над коржами, а смачненького до чаю ну дуже кортить. Пропонуємо вам приготувати кілограм торта без випічки. Головне в цьому рецепті - набратися терпіння і дочекатися, поки він хоч трохи просочиться.
Своїм способом поділилася в Instagram Оксана Добровольська.
Об'єднайте в одну масу яйця, цукор, крохмаль, борошно і цукор. Залийте молоком і поставте на слабкий вогонь, варіть постійно помішуючи до загустіння. В кінці додайте 100 г масла.
Печиво розріжте навпіл і виклададіть все пластами у формі для випічки, перемажте кремом в кілька шарів та відправте торт у холодильник.
Наберіться терпіння і зачекайте кілька годин, щоб він просочився.
Не робіть крем занадто солодким, адже печиво, на відміну від коржів для Наполеона, солодке.
Дайте торту добре просочитися, адже печиво твердіше за коржі.
Раніше ми писали, як приготувати найдешевший медівник на кефірі.
Також читайте про просте пісочне печиво з варенням.