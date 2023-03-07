RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовим Наполеон на скорую руку: килограмм вкусного торта без выпечки

Как приготовить быстрый Наполеон (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Быстрый Наполеон - отличная альтернатива, когда не хочется убиваться на кухне над коржами, а вкусненького к чаю ну очень хочется. Предлагаем вам приготовить килограмм торта без выпечки. Главное в этом рецепте - набраться терпения и дождаться, пока он хоть немного пропитается.

Своим способом поделилась в Instagram Оксана Добровольская.

Составляющие:

  • 350-400 г листового печенья на лепешке
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. крахмала
  • 2 ст. л. муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 600 мл молока
  • 100 г масла

Пошаговое приготовление

Объедините в одну массу яйца, сахар, крахмал, муку и сахар. Залейте молоком и поставьте на слабый огонь, постоянно варите помешивая до загустения. В конце добавьте 100 г сливочного масла.

Печенье разрежьте пополам и выложите пластами в форме для выпечки, перемажьте кремом в несколько слоев и отправьте торт в холодильник.

Наберитесь терпения и подождите несколько часов, чтобы он пропитался.

Несколько советов по приготовлению

Не делайте крем слишком сладким, ведь печенье, в отличие от коржей для Наполеона, сладкое.

Дайте торту хорошо пропитаться, ведь печенье тверже коржей.

Раньше мы писали, как приготовить самый дешевый медовик на кефире.

Также читайте о простом песочном печенье с вареньем.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты