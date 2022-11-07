Готуємо надзвичайні сінабони з гарбузом: рідні будуть в захваті (відео)

Інгредієнти

Для приготування тіста візьміть:

150 г гарбузового пюре

150 мл молока

400 г борошна

30 г свіжих дріжджів

одне яйце

40 мл олії або 100 г вершкового масла

столову ложку цукру

Для заливки вам знадобиться:

250 г вершкового сиру

2 столових ложки вершків

25 г цукрової пудри

Покрокове приготування

В окремій мисці змішуємо дріжджі, чайну ложку цукру й тепле молоко. Температура молока повинна бути 36-40°С. Залишаємо дріжджі рости в теплому місці на 15-20 хвилин.

Тим часом яйця окремо збиваємо з цукром до однорідної консистенції так, щоб цукор повністю розчинився. Якщо використовуєте вершкове масло, підігрійте його, щоб воно розм'якло.

З'єднайте яйця з цукром, молоко з дріжджами та розтопленим маслом. Додайте гарбузове пюре. Заздалегідь просійте борошно та поступово додавайте до тіста. Стежте за тим, щоб борошно розчинялося.

Замішуємо тісто. Перекладіть тісто в окрему миску, змащену олією, закрийте зверху паперовим рушником або плівкою і залиште підійматися на годину.

Коли тісто готове, розкатайте його на поверхні, але не дуже тонко, щоб не порвалося. Рівномірно висипте заздалегідь змішану корицю з цукром, скрутіть у рулет і розріжте на однакові шматочки.

Процес приготування (фото: yasensvit.ua)

Відправляйте булочки в духовку на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. А тим часом робимо заливку. Для цього просто змішайте всі інгредієнти зі списку до однорідності.

Коли сінабони спеклися, дайте їм трохи охолонути та полийте вершковим соусом. Гарбузові сінабони готові до сімейного частування. Смачного!