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Готовим необычные синабоны с тыквой: родные будут в восторге (видео)

Классические синабоны готовят с корицей и сахаром (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Синабон - это самый популярный десерт в мире. Рыхлое тесто в дуэте с нежной сливочной заливкой создает настоящий взрыв гастрономических эмоций.

А если к тесту добавить сезонную тыкву, ваши родные будут просто в шоке от вкуса!

Styler рассказывает, как приготовить фантастические тыквенные синабоны для всей семьи.

Ингредиенты

Для приготовления теста возьмите:

  • 150 г тыквенного пюре
  • 150 мл молока
  • 400 г муки
  • 30 г свежих дрожжей
  • одно яйцо
  • 40 мл масла или 100 г сливочного масла
  • столовую ложку сахара

Для заливки вам понадобится:

  • 250 г сливочного сыра
  • 2 столовые ложки сливок
  • 25 г сахарной пудры

Пошаговое приготовление

В отдельной миске смешиваем дрожжи, чайную ложку сахара и теплое молоко. Температура молока должна быть 36-40°С. Оставляем дрожжи расти в теплом месте на 15-20 минут.

Между тем, яйца отдельно взбиваем с сахаром до однородной консистенции так, чтобы сахар полностью растворился. Если вы используете сливочное масло, подогрейте его, чтобы оно размякло.

Соедините яйца с сахаром, молоко с дрожжами и растопленным маслом. Добавьте тыквенное пюре. Заранее просейте муку и постепенно добавляйте в тесто. Следите за тем, чтобы мука растворялась.

Замешиваем тесто. Переложите тесто в отдельную миску, смазанную растительным маслом, закройте сверху бумажным полотенцем или пленкой и оставьте подниматься на час.

Когда тесто готово, раскатайте его на поверхности, но не слишком тонко, чтобы не порвалось. Равномерно высыпьте заранее смешанную корицу с сахаром, сверните в рулет и разрежьте на одинаковые кусочки.

Процесс приготовления (фото: yasensvit.ua)

Отправляйте булочки в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. А между тем производим заливку. Для этого просто смешайте все ингредиенты из перечня до однородности.

Когда синабоны испекли, дайте им немного остыть и полейте сливочным соусом. Тыквенные синабоны готовы к семейному угощению. Приятного тебе аппетита!

Раньше мы делились рецептом пирога из яблок, для которого не нужно месить тесто.

Смотрите также, как приготовить сырники с тыквой на завтрак.

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