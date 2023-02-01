Готуємо лимонний тарт, який тане в роті: духовка не потрібна

Як приготувати десерт?

Вам знадобляться такі інгредієнти:

300 г печива

200 г розтопленого вершкового масла

1 яйце

лимонна цедра

сік лимона

6 столових ложок кукурудзяного крохмалю

1 літр молока

ванільний йогурт

25 г сиропу агави

Кокосова стружка для прикрашання.

Як готувати лимонний тарт

Подрібніть 300 г печива в блендері до дрібної крихти. Висипте суміш в миску, в яку ви додаватимете розтоплене масло. Перемішуйте, доки все добре не змішається. Помістіть цю суміш у форму для кексу діаметром 30 см та вирівняйте її. Все, що потрібно зробити, це помістити основу вашого торта в холодильник.

Приготуйте крем для десерту. Для цього в каструлю налийте молоко та додайте цедру лимона. Потім підігрійте молоко, доведіть до кипіння, позбавтеся пінки, яка утворюється на поверхні, потім відставте підігріте молоко.

Потім миску влийте яйце, кукурудзяний крохмаль і сироп агави й змішайте всі інгредієнти. Додайте ванільний йогурт, потім влийте підігріте молоко, одночасно все перемішуючи. Перелийте суміш у каструлю, яку збираєтеся нагрівати, і продовжуйте перемішувати, поки не отримаєте кремоподібну консистенцію.

Через кілька хвилин зніміть каструлю з вогню та додайте лимонний сік. Тепер, коли ваш крем нарешті готовий, ви можете помістити його на основу вашого десерту. Як тільки це зробите, помістіть пиріг в холодильник і дайте йому постояти протягом 3 годин. Потім можна прикрасити десерт, посипавши тертим кокосом зверху.

Лимонний тарт без випічки (фото: santeplusmag.com)