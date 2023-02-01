Готовим лимонный тарт, который тает во рту: духовка не нужна

Как приготовить нежнейший десерт?

Вам понадобятся такие ингредиенты:

300 г печенья

200 г растопленного сливочного масла

1 яйцо

лимонная цедра

сок лимона

6 столовых ложек кукурузного крахмала

1 литр молока

ванильный йогурт

25 г сиропа агавы

Кокосовая стружка для украшения десерта.

Как готовить лимонный тарт

Измельчите 300 граммов печенья в блендере до мелкой крошки. Высыпьте смесь в миску, в которую вы будете добавлять растопленное масло. Перемешивайте, пока все хорошо не смешается. Поместите эту смесь в форму для кекса диаметром 30 см и выровняйте ее. Все, что вам нужно сделать, это поместить основу вашего торта в холодильник.

Приготовьте крем для торта. Для этого в кастрюлю налейте молоко и добавьте цедру лимона. Затем подогрейте молоко, доведите до кипения, избавьтесь от пенки, которая образуется на поверхности, затем отставьте подогретое молоко.

Затем в миску влейте яйцо, кукурузный крахмал и сироп агавы и смешайте все ингредиенты. Добавьте ванильный йогурт, затем влейте подогретое молоко, одновременно все перемешивая. Перелейте смесь в кастрюлю, которую собираетесь нагревать, и продолжайте перемешивать, пока не получите кремообразную консистенцию.

Через несколько минут снимите кастрюлю с огня и добавьте лимонный сок. Теперь, когда ваш крем, наконец, готов, вы можете поместить его на основу вашего десерта. Как только вы это сделаете, поместите пирог в холодильник и дайте ему постоять в течение 3 часов. Затем можно украсить десерт, посыпав сверху тертым кокосом.

Лимонный тарт без выпечки (фото: santeplusmag.com)