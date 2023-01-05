Готуємо кутю з дуже дешевої крупи: неймовірно смачно і доступно

Складники:

Перловка – 200 г (1 склянка 200 мл)

Мак – 100 г

Горіхи 100 г

Родзинки 100 г

Мед – на смак

Сіль – 1 ч. л. без гірки

Покрокове приготування

Перлову крупу бажано замочити у воді на 6 годин або на ніч, попередньо добре промивши. Потім знову добре помити, залити водою у співвідношенні 1 частину крупи, 2 частини води і варити 20-25 хвилин до м'якості. Після закипання посолити. Якщо немає часу на замочування, тоді потрібно збільшити кількість води і час варіння. Зварену крупу відкинути на друшляк, щоб з неї стекла вся зайва рідина.

Мак залити 200 мл води та варити на помірному вогні без кипіння 20 хвилин. Якщо в маку залишилася рідина, теж відкинути його на друшляк, щоб вона стекла. Перебити мак блендером або пропустити через м'ясорубку, або потовкти з цукром у ступці.

Родзинки запарити окропом на 10 хвилин. Обсушити паперовими рушниками.

Горіхи крупно порубати, обсмажити на сковорідці. За бажанням очистити від лушпиння.

У великій мисці змішати крупу, родзинки, мед та горіхи. Частину родзинок та горіхів залишити для прикраси. Додати мед або цукор до смаку. Або ж залити узваром. Хто як любить.