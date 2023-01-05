Готуємо кутю з дуже дешевої крупи: неймовірно смачно і доступно

Кутю зазвичай готують з цільних зерен пшениці, які з'являються в продажі напередодні Різдва і продаються за завищеними цінами. Пропонуємо, зварити обрядову кашу з дуже дешевої і доступної цілий рік крупи - перлової, яку роблять з ячменю.
Своїм сімейним рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee.
Перлову крупу бажано замочити у воді на 6 годин або на ніч, попередньо добре промивши. Потім знову добре помити, залити водою у співвідношенні 1 частину крупи, 2 частини води і варити 20-25 хвилин до м'якості. Після закипання посолити. Якщо немає часу на замочування, тоді потрібно збільшити кількість води і час варіння. Зварену крупу відкинути на друшляк, щоб з неї стекла вся зайва рідина.
Мак залити 200 мл води та варити на помірному вогні без кипіння 20 хвилин. Якщо в маку залишилася рідина, теж відкинути його на друшляк, щоб вона стекла. Перебити мак блендером або пропустити через м'ясорубку, або потовкти з цукром у ступці.
Родзинки запарити окропом на 10 хвилин. Обсушити паперовими рушниками.
Горіхи крупно порубати, обсмажити на сковорідці. За бажанням очистити від лушпиння.
У великій мисці змішати крупу, родзинки, мед та горіхи. Частину родзинок та горіхів залишити для прикраси. Додати мед або цукор до смаку. Або ж залити узваром. Хто як любить.
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