Готовим кутью из очень дешевой крупы: невероятно вкусно и доступно

Кутью обычно готовят из цельных зерен пшеницы, которые появляются в продаже в канун Рождества и продаются по завышенным ценам. Предлагаем, сварить обрядовую кашу из очень дешевой и доступной круглый год крупы – перловой, которую делают из ячменя.
Своим семейным рецептом поделилась кулинар Alina FooDee.
Перловую крупу желательно замочить в воде на 6 часов или на ночь, предварительно хорошо промыв. Затем снова хорошо помыть, залить водой в соотношении 1 часть крупы, 2 части воды и варить 20-25 минут до мягкости. После закипания посолить. Если нет времени на замачивание, нужно увеличить количество воды и время варки. Сваренную крупу откинуть на дуршлаг, чтобы из нее стекла вся лишняя жидкость.
Мак залить 200 мл воды и варить на умеренном огне без кипения 20 минут. Если в маке осталась жидкость, тоже откинуть его на дуршлаг, чтобы она стекла. Перебить мак блендером или пропустить через мясорубку, или растолочь с сахаром в ступке.
Изюм запарить кипятком на 10 минут. Обсушить бумажными полотенцами.
Орехи крупно порубить, обжарить на сковороде. По желанию очистить от шелухи.
В большой миске смешать крупу, изюм, мед и орехи. Оставить часть изюма и орехов для украшения. Добавить мед или сахар по вкусу. Или же залить узваром. Кто как любит.
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