Готуємо кімнатні рослини до зими: секрети пишного росту цілий рік

Звісно ж пік активного росту і цвітіння для більшої частини рослин – весна й літо, взимку вони часто сповільнюються і відпочивають. А щоб вони не марніли в час, коли освітлення менше, перепади температури пов’язані з опаленням, сухість тощо, треба виконати певні дії.

Як підготувати рослини до зими

Помийте вікна і підвіконня, чистота – друг ваших вазонів.

Обріжте сухе листя, помийте піддони – це допоможе рослинам успішно перезимувати.

Переставте рослини ближче до світла – взимку це дуже важливо.

Помийте листя від пилу, зробіть рослинам теплий душ.

Зменшіть взимку полив.

Маленький секрет активного росту вазонів

Влаштовуйте рослинам гарячий душ принаймні двічі на місяць. Це чудова профілактика хвороб і шкідників.

Поставте вазон в ванну чи душовий піддон, прикрийте грунт пакетом, щоб уникнути надмірного зволоження. Щедро полийте гарячим душем.

Залиште у ванній кімнаті на ніч, щоб рослини обсохли. Потім перенесіть їх на постійне місце.