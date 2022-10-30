Готовим комнатные растения к зиме: секреты пышного роста круглый год

Конечно же, пик активного роста и цветения для большей части растений – весна и лето, зимой они часто замедляются и отдыхают. А чтобы они не чахли во время, когда освещения меньше, перепады температуры связанные с отоплением, сухостью и т. д., нужно выполнить определенные действия.

Как подготовить растения к зиме

Помойте окна и подоконники, чистота – друг ваших вазонов.

Обрежьте сухие листья, помойте поддоны – это поможет растениям успешно перезимовать.

Переставьте растения поближе к свету – зимой это очень важно.

Помойте листья от пыли, сделайте растениям теплый душ.

Убавьте зимой полив.

Маленький секрет активного роста вазонов

Устраивайте растениям горячий душ по крайней мере дважды в месяц. Это отличная профилактика болезней и вредителей.

Поставьте вазон в ванную или душевой поддон, прикройте грунт пакетом во избежание чрезмерного увлажнения. Щедро полейте горячим душем.

Оставьте в ванной на ночь, чтобы растения обсохли. Затем перенесите их на постоянное место.