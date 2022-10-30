Готовим комнатные растения к зиме: секреты пышного роста круглый год
Комнатные растения любят, когда о них заботятся и балуют, тогда и отдача будет соответствующей. Они запышнеют зелеными листьями и ярким цветением и будут радовать ваш глаз круглый год. К каждому сезону, особенно к зиме, растения нужно тщательно подготовить.
Как это правильно сделать, рассказали на канале Квіти та рослини.
Конечно же, пик активного роста и цветения для большей части растений – весна и лето, зимой они часто замедляются и отдыхают. А чтобы они не чахли во время, когда освещения меньше, перепады температуры связанные с отоплением, сухостью и т. д., нужно выполнить определенные действия.
Как подготовить растения к зиме
- Помойте окна и подоконники, чистота – друг ваших вазонов.
- Обрежьте сухие листья, помойте поддоны – это поможет растениям успешно перезимовать.
- Переставьте растения поближе к свету – зимой это очень важно.
- Помойте листья от пыли, сделайте растениям теплый душ.
- Убавьте зимой полив.
Маленький секрет активного роста вазонов
Устраивайте растениям горячий душ по крайней мере дважды в месяц. Это отличная профилактика болезней и вредителей.
Поставьте вазон в ванную или душевой поддон, прикройте грунт пакетом во избежание чрезмерного увлажнения. Щедро полейте горячим душем.
Оставьте в ванной на ночь, чтобы растения обсохли. Затем перенесите их на постоянное место.
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