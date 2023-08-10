Готуємо густе сливове варення на сковорідці за 20 хвилин: тримайте швидкий рецепт

Інгредієнти

З вказаної порції продуктів має вийти півлітрова банка. Якщо ви хочете зробити більше - помножте вказані інгредієнти на потрібну кількість.

Щоб приготувати смачне та густе сливове варення, вам знадобляться:

сливи подрібнені - 0,5 л банка

цукор - 0,5 л банка

лимонна кислота - на кінчик ножа

Як готувати

Покладіть подрібнені сливи в сковорідку та поставте на максимальний вогонь.

Кип'ятіть сливи приблизно п'ять хвилин, періодично помішуючи. Після цього додайте цукор та готуйте ще п'ять хвилин, не забувайте перемішувати.

Додайте ще лимонну кислоту та кип'ятіть одну хвилину. Зніміть з вогню, налийте варення в стерильну банку та закрийте.