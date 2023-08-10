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Готовим густое сливовое варенье на сковороде за 20 минут: держите быстрый рецепт

Как приготовить сливовое варенье (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Сливовое варенье отлично подходит как намазка к хлебу или начинка для пирогов. Необязательно тратить много времени, чтобы приготовить такое лакомство.

Рецептом поделилась фудблогер Юлия Симончук в своем Instagram.

Ингредиенты

Из указанной порции продуктов должна получиться полулитровая банка. Если вы хотите сделать больше - умножьте указанные ингредиенты на нужное количество.

Чтобы приготовить вкусное и густое сливовое варенье, вам понадобятся:

  • сливы измельченные - 0,5 л банка
  • сахар - 0,5 л банка
  • лимонная кислота - на кончик ножа

Как готовить

Положите измельченные сливы в сковороду и поставьте на максимальный огонь.

Кипятите сливы примерно пять минут, периодически помешивая. Затем добавьте сахар и готовьте еще пять минут, не забывайте перемешивать.

Добавьте лимонную кислоту и кипятите одну минуту. Снимите с огня, налейте варенье в стерильную банку и закройте.

Раньше мы писали, как приготовить самую вкусную кабачковую икру.

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продуктиконсервацияваренье