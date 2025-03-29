Топ-блюдо греческих таверн: идеальный рецепт горячей закуски "буюрди", тающей во рту

Буюрди - одна из самых популярных закусок в Греции, которую подают в любой таверне. Те, кто имел возможность ее попробовать, мечтают вернуться в Грецию, чтобы снова насладиться ее вкусом. Но буюрди можно приготовить дома самостоятельно, из доступных продуктов.

Как готовить греческую горячую закуску буюрди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gospoda.

Эксперты советуют для максимально приближенного оригинального вкуса покупать настоящую фету, но если ее найти не удастся, то можно использовать брынзу, но не слишком соленую. Приготовление занимает всего 20 минут.

Что вам понадобится на 1 порцию:

Сыр фета - 100 г

Помидоры, нарезанные кружочками - 2-3 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Перец чили - 1 маленький

Орегано

Оливковое масло

Хлеб или лаваш - для подачи

Как готовить буюрди

Возьмите форму - лучше всего подойдет глиняная, но может быть любая. На дно формы налейте немного оливкового масла.

Сверху выложите плотно нарезанный кружочками помидор. Фету нарежьте ломтиками, положите поверх помидора. Следующий слой - сладкий перец, нарезанный кусочками и измельченный перец чили.

Полейте немного сверху оливковым маслом, посыпьте рубленым орегано. Можно добавить немножко черного молотого перца - он прекрасно подчеркивает вкус помидоров.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда форму на 15-20 минут. Форму можно закрыть крышкой или фольгой - чтобы овощи дали больше сока. Но через 10 минут - снимите и допекайте без накрытия.

Если фета не зарумянилась сверху, то ставим форму на несколько минут под гриль или посыпаем сверху тертым сыром и немного увеличиваем температуру духовки, чтобы получилась вкусная сырная корочка.

Подавать закуску нужно горячей, с хлебом или лавашем.

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