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Готуємо дуже смачне печиво "вушка": простий рецепт з мінімумом інгредієнтів (відео)

Як приготувати печиво вушка (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Смак печива "вушка" відомий нам ще з дитинства. Цей смаколик чудово підходить до чаю або кави, а головне, що готується легко та з доступних інгредієнтів.

Рецептом печива "вушка" поділилася фудблогер Катерина під ніком recepty_przepisy у своєму Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати дуже смачне печиво "вушка", вам знадобляться:

  • кисломолочного м’який сир - 500 г
  • м’яке вершкове масло - 200 г
  • яйце - 1 шт
  • розпушувач -1 ч. л.
  • ванільний цукор - 1 ч. л.
  • дрібка солі
  • цукор - 140 г
  • борошно - 430-450 г
  • кориця на смак

Як готувати

Для початку потрібно в мисці з’єднати сир та масло, збити блендером. Потім додати яйце, сіль, ванільний цукор, цукор, змішати.

Після цього всипати частину борошна з розпушувачем, замісити однорідне, м’яке тісто, яке трішки липне до рук. Борошно додавати поступово, орієнтуючись на консистенцію тіста, його кількість залежить від вологості сиру.

Далі загорнути тісто у плівку та поставити у холодильник на 1,5 години. Після цього розділити на дві частини. Розкачати тісто у вздовж в прямокутник, товщиною приблизно 0,5 см.

Потім посипати цукром з корицею та скласти корж з двох сторін до центру, потім знову один на другий. Рулет порізати на "вушка", товщиною 1 см.

Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 200 градусів, близько 25 хвилин, до гарного рум’яного кольору.

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