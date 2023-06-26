Готуємо дуже смачне печиво "вушка": простий рецепт з мінімумом інгредієнтів (відео)

Інгредієнти

Щоб приготувати дуже смачне печиво "вушка", вам знадобляться:

кисломолочного м’який сир - 500 г

м’яке вершкове масло - 200 г

яйце - 1 шт

розпушувач -1 ч. л.

ванільний цукор - 1 ч. л.

дрібка солі

цукор - 140 г

борошно - 430-450 г

кориця на смак

Як готувати

Для початку потрібно в мисці з’єднати сир та масло, збити блендером. Потім додати яйце, сіль, ванільний цукор, цукор, змішати.

Після цього всипати частину борошна з розпушувачем, замісити однорідне, м’яке тісто, яке трішки липне до рук. Борошно додавати поступово, орієнтуючись на консистенцію тіста, його кількість залежить від вологості сиру.

Далі загорнути тісто у плівку та поставити у холодильник на 1,5 години. Після цього розділити на дві частини. Розкачати тісто у вздовж в прямокутник, товщиною приблизно 0,5 см.

Потім посипати цукром з корицею та скласти корж з двох сторін до центру, потім знову один на другий. Рулет порізати на "вушка", товщиною 1 см.

Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 200 градусів, близько 25 хвилин, до гарного рум’яного кольору.