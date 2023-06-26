Готовим очень вкусное печенье "ушки": простой рецепт с минимумом ингредиентов (видео)

Вкус печенья "ушки" известен нам еще с детства. Эта вкусность отлично подходит к чаю или кофе, а главное, что готовится легко и из доступных ингредиентов.
Рецептом печенья "ушки" поделилась фудблогер Екатерина под ником recepty_przepisy в своем Instagram.
Чтобы приготовить вкуснейшее печенье "ушки", вам понадобятся:
Для начала нужно в миске соединить творог и масло, взбить блендером. Затем добавить яйцо, соль, ванильный сахар, сахар, смешать.
После этого всыпать часть муки с разрыхлителем, замесить однородное, мягкое тесто, которое немного липнет к рукам. Муку добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию теста, его количество зависит от сырости.
Затем завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 1,5 часа. После этого разделить на две части. Раскатать тесто вдоль прямоугольника, толщиной примерно 0,5 см.
Затем посыпать сахаром с корицей и сложить лепешку с двух сторон в центр, затем снова один на другой. Рулет порезать на "ушки", толщиной 1 см.
Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов, около 25 минут до хорошего румяного цвета.
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