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Готовим очень вкусное печенье "ушки": простой рецепт с минимумом ингредиентов (видео)

Как приготовить печенье ушки (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Вкус печенья "ушки" известен нам еще с детства. Эта вкусность отлично подходит к чаю или кофе, а главное, что готовится легко и из доступных ингредиентов.

Рецептом печенья "ушки" поделилась фудблогер Екатерина под ником recepty_przepisy в своем Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкуснейшее печенье "ушки", вам понадобятся:

  • кисломолочный мягкий творог - 500 г
  • мягкое сливочное масло - 200 г
  • яйцо -1 шт
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • ванильный сахар - 1 ч. л.
  • щепотка соли
  • сахар - 140 г
  • мука - 430-450 г
  • корица по вкусу

Как готовить

Для начала нужно в миске соединить творог и масло, взбить блендером. Затем добавить яйцо, соль, ванильный сахар, сахар, смешать.

После этого всыпать часть муки с разрыхлителем, замесить однородное, мягкое тесто, которое немного липнет к рукам. Муку добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию теста, его количество зависит от сырости.

Затем завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 1,5 часа. После этого разделить на две части. Раскатать тесто вдоль прямоугольника, толщиной примерно 0,5 см.

Затем посыпать сахаром с корицей и сложить лепешку с двух сторон в центр, затем снова один на другой. Рулет порезать на "ушки", толщиной 1 см.

Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов, около 25 минут до хорошего румяного цвета.

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