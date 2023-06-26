Готовим очень вкусное печенье "ушки": простой рецепт с минимумом ингредиентов (видео)

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкуснейшее печенье "ушки", вам понадобятся:

кисломолочный мягкий творог - 500 г

мягкое сливочное масло - 200 г

яйцо -1 шт

разрыхлитель - 1 ч. л.

ванильный сахар - 1 ч. л.

щепотка соли

сахар - 140 г

мука - 430-450 г

корица по вкусу

Как готовить

Для начала нужно в миске соединить творог и масло, взбить блендером. Затем добавить яйцо, соль, ванильный сахар, сахар, смешать.

После этого всыпать часть муки с разрыхлителем, замесить однородное, мягкое тесто, которое немного липнет к рукам. Муку добавлять постепенно, ориентируясь на консистенцию теста, его количество зависит от сырости.

Затем завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник на 1,5 часа. После этого разделить на две части. Раскатать тесто вдоль прямоугольника, толщиной примерно 0,5 см.

Затем посыпать сахаром с корицей и сложить лепешку с двух сторон в центр, затем снова один на другой. Рулет порезать на "ушки", толщиной 1 см.

Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов, около 25 минут до хорошего румяного цвета.