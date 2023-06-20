Зможе навіть новачок. Як приготувати зефір вдома

Приготувати смачний, ніжний та повітряний зефір можна самостійно. Вам знадобиться зовсім небагато часу та інгредієнтів.

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Інгредієнти

Щоб приготувати дуже смачний зефір, вам знадобляться.

холодна вода - 80 г

цукор - 220 г

агар - 8 г

фруктове пюре, варення або повидло - 200 г

яєчні білки - 60 г (приблизно з двох яєць)

лимонна кислота - 1/3 ч. л.

сіль

цукор для білків - 50 г

Як готувати

Спочатку потрібно в сотейник налити воду, додати пюре або

варення, яке обов’язково треба перетерти через сито, агар, та цукор.

Поставити на вогонь, довести до кипіння, при цьому постійно помішуючи. Після того як сироп закипів, варити ще 4-5 хвилин.

Згодом збити яєчні білки з лимонною кислотою та дрібкою солі до легкої піни, а потім поступово насипати цукор. Збити все майже до стійких піків.

Гарячий сироп зняти з вогню та потихеньку вливати в білки,

при цьому не перестаючи збивати суміш.

Довести масу до густого стану та перекласти все у кондитерський мішок. Маса дуже швидко застигає.

Сформувати зефір та залишити на декілька годин для застигання. Потім поєднати дві половинки зефіру та посипати пудрою з кукурудзяним крохмалем. Готово.