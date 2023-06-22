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Готовим донатсы дома: этот рецепт вы точно сохраните (видео)

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Четверг 22 июня 2023 17:40
Готовим донатсы дома: этот рецепт вы точно сохраните (видео) Как приготовить донатсы (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Прекрасным десертом к чаю или кофе станут пышные и ароматные пончики, которые еще называют донатсами. Они получаются невероятно вкусными, а главное, что их можно приготовить несложно и из доступных ингредиентов.

Рецептом поделилась фудблогер Виктория под ником victoria_cooking в своем Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить невероятно вкусные донатсы, вам понадобятся:

  • мука - 700 г
  • теплое молоко - 350 мл
  • сливочное масло -100 г
  • сахар - 40 г
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • сухие дрожжи -7 г
  • яйца - 2 шт
  • щепотка соли
  • белый шоколад -200 г
  • растительное масло - 50 г
  • краситель по желанию

Как готовить

Сначала к теплому молоку добавить сахар, сухие дрожжи, все тщательно перемешать венчиком и оставить на 10 минут. Затем добавить яйца, растопленное сливочное масло, ванильный сахар, щепотку соли и снова перемешать.

Далее просеять муку и замесить мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Выложить в посуду, слегка смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на один час в теплом месте.

Когда тесто поднимется, переложить его на поверхность, присыпанную мукой и раскатать толщиной примерно 1 см.

Вырезать пончики, предварительно погрузив форму для вырезания в муку. Если нет формы для вырезания, можно воспользоваться стаканом и горловинкой от бутылки.

Донатсы необходимо жарить в хорошо разогретом масле на небольшом огне до золотистой корочки. После выложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.

Для глазури шоколад растопить удобным для вас способом, например в микроволновке или на водяной бане, после чего добавить масло и перемешать.

Добавить краситель по желанию, снова перемешать и погрузить пончики. Выложить на пергамент или решетку вкусности, чтобы глазурь немного застыла. Затем украсить по своему вкусу. Готово.

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