Готовим донатсы дома: этот рецепт вы точно сохраните (видео)
Прекрасным десертом к чаю или кофе станут пышные и ароматные пончики, которые еще называют донатсами. Они получаются невероятно вкусными, а главное, что их можно приготовить несложно и из доступных ингредиентов.
Рецептом поделилась фудблогер Виктория под ником victoria_cooking в своем Instagram.
Ингредиенты
Чтобы приготовить невероятно вкусные донатсы, вам понадобятся:
- мука - 700 г
- теплое молоко - 350 мл
- сливочное масло -100 г
- сахар - 40 г
- ванильный сахар - 1 пакетик
- сухие дрожжи -7 г
- яйца - 2 шт
- щепотка соли
- белый шоколад -200 г
- растительное масло - 50 г
- краситель по желанию
Как готовить
Сначала к теплому молоку добавить сахар, сухие дрожжи, все тщательно перемешать венчиком и оставить на 10 минут. Затем добавить яйца, растопленное сливочное масло, ванильный сахар, щепотку соли и снова перемешать.
Далее просеять муку и замесить мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Выложить в посуду, слегка смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на один час в теплом месте.
Когда тесто поднимется, переложить его на поверхность, присыпанную мукой и раскатать толщиной примерно 1 см.
Вырезать пончики, предварительно погрузив форму для вырезания в муку. Если нет формы для вырезания, можно воспользоваться стаканом и горловинкой от бутылки.
Донатсы необходимо жарить в хорошо разогретом масле на небольшом огне до золотистой корочки. После выложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.
Для глазури шоколад растопить удобным для вас способом, например в микроволновке или на водяной бане, после чего добавить масло и перемешать.
Добавить краситель по желанию, снова перемешать и погрузить пончики. Выложить на пергамент или решетку вкусности, чтобы глазурь немного застыла. Затем украсить по своему вкусу. Готово.
Раньше мы писали о том, как легко и быстро приготовить зефир дома.
Также читайте рецепт сахарного печенья, который стоит копейки.