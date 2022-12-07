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Готуємо давню українську страву з буряка: чудово підійде до м'яса

Фото: Рецепт цвіклі від українського кухаря (cookpad.com)
Автор: Людмила Жукова

Цвіклі (або цвітли) – це давня українська страва з буряка. Вона відмінно підійде до м'яса, а також до різних каш.

Аутентичним рецептом поділився український шеф-кухар Анатолій Добровольський.

Для закуски вам знадобляться:

  • Буряк відварений 500 г
  • Хрін тертий білий 1 ст. ложка
  • Яблучний оцет 2 ст. ложки
  • Сіль та перець на смак
  • Цукор 1/2 ст. ложки
  • Одна столова ложка рубаної зелені
  • Один зубчик часнику

Покроковий рецепт приготування

Відваріть буряк і наріжте його на середні шматочки. Дуже важливо не натерти овоч, а саме нарізати. Потім перекладіть у миску, додайте білий хрін, оцет, цукор. Посоліть, поперчіть, додайте зелень і зубчик часнику. Тепер дайте блюду 30 хвилин постояти. Також можна посипати закуску горішками. Смачного!

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