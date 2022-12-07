Готуємо давню українську страву з буряка: чудово підійде до м'яса

Цвіклі (або цвітли) – це давня українська страва з буряка. Вона відмінно підійде до м'яса, а також до різних каш.
Аутентичним рецептом поділився український шеф-кухар Анатолій Добровольський.
Відваріть буряк і наріжте його на середні шматочки. Дуже важливо не натерти овоч, а саме нарізати. Потім перекладіть у миску, додайте білий хрін, оцет, цукор. Посоліть, поперчіть, додайте зелень і зубчик часнику. Тепер дайте блюду 30 хвилин постояти. Також можна посипати закуску горішками. Смачного!
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