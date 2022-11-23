Буряковий квас для борщу: унікальний рецепт 100-річної давнини

Буряковий квас - стародавній напій, що дуже цінувався українцями. Колись із нього готували пісний борщ на Святвечір, додавали до супів й іноді просто частувались за столом. Проте у ХХ столітті буряковий квас як вид заправки для борщу витіснили новомодні томатні пасти і соуси.

Як приготувати смачний буряковий квас за традиційним рецептом, читайте у матеріалі Styler .

Унікальність бурякового квасу

Є безліч рецептів і технологій приготування бурякового квасу. Залежно від складників напій може набувати різних смаків. Ділимось класичним варіантом напою, за яким ще 100 років тому українці готували червоний борщ.

Крім того, що буряковий квас смачний, він ще й корисний. Його регулярне вживання сприяє нормалізації тиску. Також його варто пити при схудненні.

Як приготувати: