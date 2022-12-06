Одеський шеф-кухар поділився оригінальним рецептом салату з буряка. Гарантовано смачно!
Одеський шеф-кухар Андрій Величко поділився рецептом вітамінного салату із запеченого буряка й грецького йогурту. Така страва швидка у приготуванні та ще й надзвичайно смачна.
Рецепт кулінарний блогер опублікував у Facebook.
Салат з буряком та йогуртом
"Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже вдалого салату із запеченим або відвареним буряком. З одного боку він простий у приготуванні, а з іншого боку - з дуже гармонійним та вдалим смаком. Адже поєднання солодких буряків і в міру кислого йогурту, та ще й з ароматом трав і з хрумкою текстурою - гарантовано смачно", - написав кулінар.
Інгредієнти для салату на 4 порції:
- 3 буряки середнього розміру
- 50 г волоських горіхів
- 200 г грецького 10% йогурту
- Зелень кінзи та м'яти або будь-яка улюблена зелень
- 2 ст. ложки оливкової олії
Для заправки
- 2 ст. ложки гірчиці у зернах
- 1 ч. ложки гострої гірчиці
- 1 ст. ложка меду
- 1 ч. ложка фруктового оцту
- 4 ст. ложки оливкової олії
- сіль, перець
Як приготувати:
Підготуйте буряки. Це найдовший, але дуже легкий крок. Відваріть або запечіть буряк. Якщо нема часу на це, то можна купити в магазині уже готовий буряк у вакуумній упаковці.
Очистьте плід і наріжте невеликими трикутниками завбільшки 3-4 см
Приготуйте заправку. Універсальна медово-гірчична добре смакує у багатьох салатах. У мисці змішайте всі інгредієнти, крім оливкової олії. До речі, її можна замінити на ароматну олію, конопляну олію або олію виноградних кісточок. Вінчиком швидко розмішайте гірчицю з медом і оцтом і поступово вливайте олію тонкою цівкою.
Посоліть і поперчіть за смаком. Має вийти збалансована, кисло-солодка заправка з гірчичною ноткою.
На широку плоску тарілку викладіть нарізаний буряк. Злегка посоліть і скропіть оливковою олією. Полийте медово-гірчичною заправкою.
Зверху в кількох місцях викладіть нейтральний йогурт. Посипте страву підсушеними та подрібненими волоськими горіхами та листям свіжої ароматної зелені.
Смачного!
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