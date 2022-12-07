Готовим древнее украинское блюдо из свеклы: отлично подойдет к мясу

Цвикли (или цвитлы) - это древнее украинское блюдо из свеклы. Оно отлично подойдет к мясу, а также разным кашам.
Автентичным рецептом поделился украинский шеф-повар Анатолий Добровольский.
Отварите свеклу и нарежьте ее на средние кусочки. Очень важно не натереть овощ, а именно нарезать. Потом переложите в миску, добавьте белый хрен, уксус, сахар. Посолите, поперчите, добавьте зелень и зубчик чеснока. Теперь дайте блюду 30 минут постоять. Также можно посыпать закуску орешками. Приятного аппетита!
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