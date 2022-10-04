UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готуємо бризолі з фаршем: смачніше за будь-які котлети і голубці

Скріншот: Як приготувати брізолі з фаршем
Автор: Світлана Мащенко

Бризолі з фаршем - неймовірна смакота, яка точно припаде до смаку всій вашій родині.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Складові:

  • Яйця – 5 шт.
  • Фарш – 500 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Спеції – до смаку (я додала сушений часник)
  • Сир – 100 г
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Рослинна олія

Покрокове приготування

Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць: розбийте одне яйце, додайте сіль, перемішайте.

Вилийте яйце на сковороду. Обсмажте до рум'яності, переверніть. Посмажте 5 млинців.

Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на суміші вершкового масла та олії.

Додайте обсмажену цибулю у фарш, перемішайте. Додайте сіль і чорний мелений перець.

Змішайте сметану із майонезом. Додайте спеції до смаку (наприклад, сушений часник).

Розподіліть по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастіть соусом. Покладіть шматочок сиру. Заверніть у рулет.

Викладіть бризолі у форму для запікання. Випікайте 20-25 хвилин при 200 градусах.

Раніше ми писали, як зробити біляші з м'ясом "як на базарі".

Також читайте, як приготувати чебуреки вдома "як на морі".

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти