Готуємо бризолі з фаршем: смачніше за будь-які котлети і голубці

Бризолі з фаршем - неймовірна смакота, яка точно припаде до смаку всій вашій родині.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Спочатку потрібно приготувати млинці з яєць: розбийте одне яйце, додайте сіль, перемішайте.
Вилийте яйце на сковороду. Обсмажте до рум'яності, переверніть. Посмажте 5 млинців.
Дрібно наріжте цибулю і обсмажте на суміші вершкового масла та олії.
Додайте обсмажену цибулю у фарш, перемішайте. Додайте сіль і чорний мелений перець.
Змішайте сметану із майонезом. Додайте спеції до смаку (наприклад, сушений часник).
Розподіліть по млинцю 1/5 частину фаршу. Зверху змастіть соусом. Покладіть шматочок сиру. Заверніть у рулет.
Викладіть бризолі у форму для запікання. Випікайте 20-25 хвилин при 200 градусах.
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