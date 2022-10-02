Біляші з м'ясом "як на базарі": рецепт культових пиріжків на рідкому тісті
"Базарні" біляші з м'ясом - смачнюща вулична їжа, яка не може залишити байдужим нікого. Приготуйте таку культову їжу вдома і пригостіть родину - вони гарантовано попросять ще.
Рецепт з'явився на YouTube-каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Інгредієнти
Для опари:
- 0,5 склянки молока або води (1 склянка - 200 мл)
- 1 ст. л цукру
- 30 грамів пресованих дріжджів (або 10 грамів сухих)
- 1 ст. л борошна
Для тіста:
- опара
- 1 склянка води
- 0,5 ч. л. солі
- 3 ст. л. олії
- 3 склянки борошна
Для начинки:
- 500 г м'яса
- 1 велика цибулина
- сіль, чорний мелений перець до смаку
Покрокове приготування
Додайте до теплого молока (води) цукор, дріжджі, розмішайте до однорідності. Додайте 1 ст. л. борошна. Накрийте опару і відправте на пів години в тепле місце.
Коли опара підросте, перемішайте її, додайте теплу воду, сіль, олію. Розмішайте до однорідності.
Додайте просіяне борошно і замісіть швидко тісто. Довго вимішувати не треба, просто, щоб не було борошна. Відправте тісто в тепле місце на 30 хвилин.
Дрібно перемеліть м'ясо на найдрібніше сито. Сюди ж додайте перемелену цибулину, сіль та перець. Вимісіть фарш до однорідності.
Змастіть поверхню і руки олією, борошно додавати не треба. Розділіть тісто на частини. Кожну частину розпластайте по поверхні. Викладіть фарш і заліпить.
Сковорідку розігрійте з великою кількістю олії на середньому вогні. Викладайте біляші швом вниз. Обсмажте з обох боків.
Складіть біляші на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Наші культові пиріжки готові!
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