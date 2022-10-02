Біляші з м'ясом "як на базарі": рецепт культових пиріжків на рідкому тісті

"Базарні" біляші з м'ясом - смачнюща вулична їжа, яка не може залишити байдужим нікого. Приготуйте таку культову їжу вдома і пригостіть родину - вони гарантовано попросять ще.

Інгредієнти

Для опари:

0,5 склянки молока або води (1 склянка - 200 мл)

1 ст. л цукру

30 грамів пресованих дріжджів (або 10 грамів сухих)

1 ст. л борошна

Для тіста:

опара

1 склянка води

0,5 ч. л. солі

3 ст. л. олії

3 склянки борошна

Для начинки:

500 г м'яса

1 велика цибулина

сіль, чорний мелений перець до смаку

Покрокове приготування

Додайте до теплого молока (води) цукор, дріжджі, розмішайте до однорідності. Додайте 1 ст. л. борошна. Накрийте опару і відправте на пів години в тепле місце.

Коли опара підросте, перемішайте її, додайте теплу воду, сіль, олію. Розмішайте до однорідності.

Додайте просіяне борошно і замісіть швидко тісто. Довго вимішувати не треба, просто, щоб не було борошна. Відправте тісто в тепле місце на 30 хвилин.

Дрібно перемеліть м'ясо на найдрібніше сито. Сюди ж додайте перемелену цибулину, сіль та перець. Вимісіть фарш до однорідності.

Змастіть поверхню і руки олією, борошно додавати не треба. Розділіть тісто на частини. Кожну частину розпластайте по поверхні. Викладіть фарш і заліпить.

Сковорідку розігрійте з великою кількістю олії на середньому вогні. Викладайте біляші швом вниз. Обсмажте з обох боків.

Складіть біляші на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Наші культові пиріжки готові!