Готовим бризоли с фаршем: вкуснее любых котлет и голубцов

Бризоли с фаршем - невероятная вкуснятина, которая точно придется по вкусу всей вашей семье.
Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.
Сначала нужно приготовить блинчики из яиц: разбейте одно яйцо, добавьте соль, перемешайте.
Вылейте яйцо на сковороду. Обжарьте до румяности, переверните. Пожарьте 5 блинчиков.
Мелко нарежьте лук и обжарьте на смеси сливочного и растительного масел.
Добавьте обжаренный лук в фарш, перемешайте. Добавьте соль и черный молотый перец.
Смешайте сметану с майонезом. Добавьте специи по вкусу (к примеру, сушеный чеснок).
Распределите по блинчику 1/5 часть фарша. Сверху смажьте соусом. Положите кусочек сыра. Сверните в рулет.
Выложите бризоли в форму для запекания. Выпекайте 20-25 минут при 200 градусах.
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