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Готовим бризоли с фаршем: вкуснее любых котлет и голубцов

Скриншот: Как приготовить бризоли с фаршем
Автор: Светлана Мащенко

Бризоли с фаршем - невероятная вкуснятина, которая точно придется по вкусу всей вашей семье.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Яйца – 5 шт.
  • Фарш – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Специи – по вкусу (я добавила сушеный чеснок)
  • Сыр – 100 г
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Сливочное масло – 1 ст. л.
  • Растительное масло

Пошаговое приготовление

Сначала нужно приготовить блинчики из яиц: разбейте одно яйцо, добавьте соль, перемешайте.

Вылейте яйцо на сковороду. Обжарьте до румяности, переверните. Пожарьте 5 блинчиков.

Мелко нарежьте лук и обжарьте на смеси сливочного и растительного масел.

Добавьте обжаренный лук в фарш, перемешайте. Добавьте соль и черный молотый перец.

Смешайте сметану с майонезом. Добавьте специи по вкусу (к примеру, сушеный чеснок).

Распределите по блинчику 1/5 часть фарша. Сверху смажьте соусом. Положите кусочек сыра. Сверните в рулет.

Выложите бризоли в форму для запекания. Выпекайте 20-25 минут при 200 градусах.

Ранее мы писали, как сделать беляши с мясом "как на базаре".

Также читайте, как приготовить чебуреки дома "как на море".

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