Готовим бризоли с фаршем: вкуснее любых котлет и голубцов

Бризоли с фаршем - невероятная вкуснятина, которая точно придется по вкусу всей вашей семье.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Фарш – 500 г

Лук – 1 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Сметана – 2 ст. л.

Специи – по вкусу (я добавила сушеный чеснок)

Сыр – 100 г

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Сливочное масло – 1 ст. л.

Растительное масло

Пошаговое приготовление

Сначала нужно приготовить блинчики из яиц: разбейте одно яйцо, добавьте соль, перемешайте.

Вылейте яйцо на сковороду. Обжарьте до румяности, переверните. Пожарьте 5 блинчиков.

Мелко нарежьте лук и обжарьте на смеси сливочного и растительного масел.

Добавьте обжаренный лук в фарш, перемешайте. Добавьте соль и черный молотый перец.

Смешайте сметану с майонезом. Добавьте специи по вкусу (к примеру, сушеный чеснок).

Распределите по блинчику 1/5 часть фарша. Сверху смажьте соусом. Положите кусочек сыра. Сверните в рулет.

Выложите бризоли в форму для запекания. Выпекайте 20-25 минут при 200 градусах.