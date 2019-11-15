Готують ексгумацію: у справі про загибель школяра в Прилуках новий поворот (відео)

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (колаж: РБК-Україна)

Батьки Дениса Чаленка готові йти до кінця, щоб домогтися справедливості

14-річний Денис Чаленко загинув 29 жовтня при загадкових обставинах. Тіло школяра знайшли в чотирьох кілометрах від дому на залізничних коліях. Поліція поспішила заключити "нещасний випадок", але близькі хлопчика почали власне розслідування. Тепер же тіло дитини вирішили ексгумувати, щоб провести ще одну незалежну експертизу, йдеться в сюжеті ТСН.

Люди знову збираються під поліцейським відділком в Прилуках, щоб домогтися справедливого розслідування. Раніше протестувальники палили шини і намагалися штурмом брати відділення. Це привело до зміщення глав поліції в Прилуках, а справою зайнялися столичні правоохоронці.

Проте слідство не поспішає відмовлятися від версії про нещасний випадок хоча і розглядає "вбивство", як пріоритет. Судмедексперти з Прилук повинні були оприлюднити результати експертизи, але цього не сталося.

Батьки знайшли експертів з Німеччини і людей, готових оплатити їх послуги. Дениса Чаленка поховали 5 листопада, але готові ексгумувати, щоб домогтися справедливого розгляду справи. Справа в тому, що після експертизи тіло хлопчика віддали близьким не повністю - були відсутні деякі фрагменти кісток.

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (скрін відео: YouTube/ТСН)

А кілька днів тому у Прилуках загадково загинув ще один хлопець - 17-річного Олега знайшли повішеним. У поліції зв'язок між цими справами не коментують, а ось рідні впевнені, що почалася "зачистка".

Батькам Дениса вдалося домогтися "маленької перемоги". Шевченківський суд Києва зобов'язав внести в реєстр досудових розслідувань заяву батька хлопця про вчинення злочинів низкою посадовців, серед яких експерти, що проводили огляд місця загибелі хлопця.

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, після загибелі Дениса батьки почали власне розслідування і виявили безліч слідів крові в окрузі сотні метрів від залізничних колій. Слід вивів на ділянку зі свіжоперекопаною землею, де, як припускають близькі, могли вбити хлопчика.

На тілі підлітка були множинні сліди побиття, а також "захисні" садна на кулаках. А помічник машиніста поїзда, який нібито збив Денис, каже, що людину між рейками вони помітили заздалегідь і почали гальмувати. Вона не рухалася і не намагалася встати.

Близькі розповідають, що Денису напередодні погрожували. А до його смерті нібито причетні четверо підлітків, які є дітьми високопоставлених чиновників, що працюють в судовій системі.