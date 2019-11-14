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Челюсти были сжаты: появились шокирующие подробности смерти подростка в Прилуках

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 10:18
Челюсти были сжаты: появились шокирующие подробности смерти подростка в Прилуках
Убийство Дениса Чаленко (Коллаж РБК-Украина)

Адвокат семьи подростка уверен, что 14-летнего Дениса жестоко избивали

Убийство Дениса Чаленко в Прилуках обрастает новыми подробностями. Мальчика, которого нашли на железнодорожных рельсах, перед смертью жестоко избивали. В этом уверен адвокат Владимир Билык семьи погибшего школьника, сообщает Апостроф. Травмы на теле ребенка свидетельствуют о побоях перед кончиной.

"Я осматривал труп этого ребенка. Там были телесные повреждения, которые указывают на то, что его жестоко избивали. Кроме того, эти телесные повреждения были получены при жизни, потому что челюсти были очень сильно сжаты. И есть такой момент, что у него были вытекшие глаза", - добавил Билык.

Правоохранительные органы назначили несколько экспертиз: две судебно-медицинских (одну провели в Киеве), а также судебно-цитологическую и судебно-иммунологическую (исследование крови на месте происшествия). Но семья Дениса не получила ни одного результата экспертизы.

Челюсти были сжаты: появились шокирующие подробности смерти подростка в ПрилукахДенис Чаленко погиб в Прилуках (скрин видео: YouTube/ТСН)

Родители уверены - их сына убили, они требуют серьезного расследования.

"Мы об их результатах ничего и не знаем. Сколько мы в Прилуках уже ходим добиваемся, чтобы узнать результаты этой экспертизы… Но нам никто ничего… Мы на Киев отвезли тело. У ребенка не было костей самых важных. Ключица была сломана, нос перебит, под глазами синяки, нога одна полностью перебита, из нее кость вытянута и половины черепа не было", - сообщил отец Дениса Виктор.

По словам адвоката семьи Владимира Билыка, в полиции тщательно пытаются скрыть истинные причины смерти погибшего ребенка.

"Когда проводилась вторая судебно-медицинская экспертиза, отец за свои деньги нанимал авто и вез тело сына в Киев. Это абсурд и это не нормально. Но это моральный аспект. Что касается юридической стороны вопроса, то интересно, каким образом возможно было провести повторную экспертизу, не истребовав части костей черепа и левой ноги, где был перелом?" - сказал Билык.

В полиции утверждают, что Денис Чаленко в ту ночь был пьян. О результатах экспертизы говорят, что как только они будут готовы - их опубликуют.

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